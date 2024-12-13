Анчелотти о Гвардиоле и серии «Сити»: «Ему не нужны мои советы. Пеп знаменует эпоху, он новатор. Последние результаты не меняют моего мнения о нем»

Карло Анчелотти лестно отозвался о Пепе Гвардиоле.

«Манчестер Сити » одержал лишь одну победу в 10 последних матчах, дважды сыграл вничью и семь раз проиграл.

«Он не нуждается в моих советах. Пеп один из лучших в мире, он знаменует эпоху, он новатор... Эти последние результаты не меняют моего мнения о нем», – сказал главный тренер «Реала ».