Анчелотти о Гвардиоле и серии «Сити»: «Ему не нужны мои советы. Пеп знаменует эпоху, он новатор. Последние результаты не меняют моего мнения о нем»
Карло Анчелотти лестно отозвался о Пепе Гвардиоле.
«Манчестер Сити» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах, дважды сыграл вничью и семь раз проиграл.
«Он не нуждается в моих советах. Пеп один из лучших в мире, он знаменует эпоху, он новатор... Эти последние результаты не меняют моего мнения о нем», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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