  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о Гвардиоле и серии «Сити»: «Ему не нужны мои советы. Пеп знаменует эпоху, он новатор. Последние результаты не меняют моего мнения о нем»
15

Анчелотти о Гвардиоле и серии «Сити»: «Ему не нужны мои советы. Пеп знаменует эпоху, он новатор. Последние результаты не меняют моего мнения о нем»

Карло Анчелотти лестно отозвался о Пепе Гвардиоле.

«Манчестер Сити» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах, дважды сыграл вничью и семь раз проиграл.

«Он не нуждается в моих советах. Пеп один из лучших в мире, он знаменует эпоху, он новатор... Эти последние результаты не меняют моего мнения о нем», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoПеп Гвардиола
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Ман Сити» рекордная для АПЛ выручка в сезоне-2023/24 – 715 млн фунтов, «горожане» побили свой же рекорд. Прибыль до налогов – 73,8 млн
38сегодня, 09:31
Пеп Гвардиола: «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок»
186вчера, 21:32
Агуэро считает «Сити» фаворитом КЧМ: «У Пепа команда мечты, он никогда не отдыхает и знает, как поддерживать настрой. Он не собирается менять свой стиль, даже если проигрывает»
3вчера, 20:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе. Англия и Сербия в одной группе, Франция может сыграть с Украиной, Испания – с Грузией, Португалия – с Беларусью
787 минут назадLive
Глава Самарской области о встрече с агентом Андреевым: «Общались про историю футбола, как он становился предпринимателем в этом бизнесе. Продуктивный разговор»
11 минут назад
Салах – лучший футболист АПЛ в ноябре, он выиграл приз в 6-й раз. Рекордом владеют Агуэро и Кейн – 7 раз
713 минут назад
Ирина Роднина: «Футбол – не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Не наша игра. Хоккей – наша. Так было всегда»
3732 минуты назад
«Сити» рассматривает покупку Субименди и Гимараэса в январе. Клуб намерен усилиться, чтобы «спасти сезон» (ESPN)
1235 минут назад
Бывший тренер сборной Китая Те приговорен к 20 годам тюрьмы за коррупцию. Экс-игрок «Эвертона» организовывал договорные матчи, давал и получал взятки
2554 минуты назад
Арне Слот: «Нуньес влияет на игру «Ливерпуля» – оцениваю его не только по голам. Кьезе нужно набрать форму – порой сложно дать футболисту время, не знаешь, чего ожидать»
1355 минут назад
Патрис Эвра: «Для меня «Арсенал» всегда дети. Они красиво играют, но когда думаешь, что настал тот самый момент, удовольствие исчезает»
9сегодня, 10:51
Винисиус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й
52сегодня, 10:42
Месси об игроке, напоминающем ему себя в молодости: «Назову Ямаля. Из-за того, что он уже сделал, и будущего, которое его ждет»
15сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» поборется с «Барселоной» за Та. У защитника «Байера» нет соглашения с каталонцами
5 минут назад
Игнатьев о «Зените»: «Легионеры потеряли мотивацию – играют в футбол, а не решают задачи. Вряд ли у Семака нет рычагов – можно использовать других, если игроки не выполняют функции»
25 минут назад
«На Кавказе нередко договаривались. Там руководители – любители футбола, тренеры только исполняли эту миссию. Я это точно знаю». Орлов о договорных матчах
817 минут назад
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Дэвиса. «Арсенал» и «Челси» также следят за ситуацией
423 минуты назад
Тренер «Виктории» пытался использовать уязвимости Онаны в игре с «МЮ»: «Я сказал игрокам бить при любой возможности»
342 минуты назад
Семшов о Соболеве в «Зените»: «Когда переходишь из одного большого клуба в другой, от тебя ждут большей результативности»
445 минут назад
Анчелотти о Винисиусе: «Для нас он лучший игрок мира по-прежнему. Его уровень не удивляет»
1сегодня, 11:00
«Чуть не обоссался. В кои-то веки реально хотел в туалет, но мне не дали пройти тест». Ямаль о допинг-контроле после игры с «Боруссией»
9сегодня, 10:49
Пол Мерсон: «Не знаю, кто купит Рэшфорда. На месте «ПСЖ» подумал бы: «МЮ» хочет продать одного из лучших футболистов». Это о чем-то говорит»
5сегодня, 10:37
Форвард «Рубина» Чуни о фамилии: «В Италии и Германии говорят Куни. Но правильно – Чуни»
22сегодня, 10:18
Рекомендуем