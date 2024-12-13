Гвардиола о «Ман Сити»: «Люди говорят: «В чем проблема?» Проблема – это календарь. Число травм заставило задуматься о составе из 25-30 футболистов»
Пеп Гвардиола посетовал на непростое расписание в футбольном сезоне.
«Манчестер Сити» выиграл 1 из 10 последних матчей во всех турнирах.
«В нынешнем календаре больше матчей, чем когда-либо.
То количество травм, которое мы имеем, заставило меня задуматься о необходимости состава из 25-30 футболистов. Но клубу станет сложнее с точки зрения финансов.
Летом мы сыграем в течение трех недель на Клубном чемпионате мира, а потом начнется новый сезон АПЛ.
Возможно, нам потребуется добавить глубины нашему составу. Люди говорят: «В чем проблема?» Проблема – это календарь.
Дело не в футболистах, не в физиотерапевтах, не в тренировках, не в том, как игроки питаются или как отдыхают. Дело в расписании.
Рано или поздно это произойдет со всеми клубами. Вот в чем правда», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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