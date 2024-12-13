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  • Гвардиола о «Ман Сити»: «Люди говорят: «В чем проблема?» Проблема – это календарь. Число травм заставило задуматься о составе из 25-30 футболистов»
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Гвардиола о «Ман Сити»: «Люди говорят: «В чем проблема?» Проблема – это календарь. Число травм заставило задуматься о составе из 25-30 футболистов»

Пеп Гвардиола посетовал на непростое расписание в футбольном сезоне.

«Манчестер Сити» выиграл 1 из 10 последних матчей во всех турнирах.

«В нынешнем календаре больше матчей, чем когда-либо.

То количество травм, которое мы имеем, заставило меня задуматься о необходимости состава из 25-30 футболистов. Но клубу станет сложнее с точки зрения финансов.

Летом мы сыграем в течение трех недель на Клубном чемпионате мира, а потом начнется новый сезон АПЛ

Возможно, нам потребуется добавить глубины нашему составу. Люди говорят: «В чем проблема?» Проблема – это календарь.

Дело не в футболистах, не в физиотерапевтах, не в тренировках, не в том, как игроки питаются или как отдыхают. Дело в расписании.

Рано или поздно это произойдет со всеми клубами. Вот в чем правда», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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