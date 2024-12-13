Юрий Семин: «Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ»
Юрий Семин назвал лучшего тренера первой части чемпионата России.
«Мурад Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ. Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то увидите, что «Краснодар» располагается на первой строчке. А тренирует краснодарскую команду Мурад Олегович.
А это значит, что на данный момент он лучший тренер. Вот и все», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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