Юрий Семин: «Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ»

Юрий Семин назвал лучшего тренера первой части чемпионата России.

«Мурад Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ . Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то увидите, что «Краснодар » располагается на первой строчке. А тренирует краснодарскую команду Мурад Олегович.

А это значит, что на данный момент он лучший тренер. Вот и все», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».