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РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов из-за долгов по трансферам перед «Балтикой» и «Оренбургом» и по выплатам Журавлеву

РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов.

«В пятницу, 1 ноября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты следующие решения:

1. Удовлетворить заявление футболиста Юрия Журавлева в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объеме. Обязать ФК «Химки» выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Юрием Журавлевым, установленных настоящим решением.

2. Удовлетворить заявление ФК «Балтика» г. Калининград в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Капленко в полном объеме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Балтика» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и неустойку в соответствии с условиями, предусмотренными трансферным контрактом.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Балтика», установленных настоящим решением.

3. Удовлетворить заявление ФК «Оренбург» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Оренбург» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за каждый день просрочки выплат по трансферному контракту», – говорится в сообщении РФС.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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