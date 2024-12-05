«Барса» делает все возможное для трансфера Та летом. Защитник «Байера» встретился с Деку для переговоров (Флориан Плеттенберг)
«Барселона» прилагает все усилия для трансфера Джонатана Та из «Байера».
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. У каталонского клуба есть хорошие шансы договориться о его переходе на правах свободного агента летом.
Главный тренер «Барсы» Ханси Флик имеет четкий план и видит немца в составе. Флик и Та работают с одним агентом – Пини Захави. Также Плеттенберг со ссылкой на журналиста Карлоса Монфорта сообщает, что сегодня состоялась встреча между спортивным директором каталонцев Деку, Та и представителями игрока.
Также защитника «Байера» активно пытается подписать «Бавария».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости