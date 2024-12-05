«Барса» делает все возможное для трансфера Та летом. Защитник «Байера» встретился с Деку для переговоров (Флориан Плеттенберг)

«Барселона» прилагает все усилия для трансфера Джонатана Та из «Байера».

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. У каталонского клуба есть хорошие шансы договориться о его переходе на правах свободного агента летом.

Главный тренер «Барсы» Ханси Флик имеет четкий план и видит немца в составе. Флик и Та работают с одним агентом – Пини Захави . Также Плеттенберг со ссылкой на журналиста Карлоса Монфорта сообщает, что сегодня состоялась встреча между спортивным директором каталонцев Деку , Та и представителями игрока.

Также защитника «Байера » активно пытается подписать «Бавария ».