Тренер «Виктории» пытался использовать уязвимости Онаны в игре с «МЮ»: «Я сказал игрокам бить при любой возможности»
Тренер «Виктории» заявил, что пытался воспользоваться слабостями Андре Онана.
«МЮ» одержал волевую победу над «Викторией» Пльзень со счетом 2:1 в матче Лиги Европы.
Чехи открыли счет в начале второго тайма после ошибки голкипера «МЮ». Онана отдал неточный пас на защитника Маттейса де Лигта – хавбек Павел Шулц опередил нидерландца и отдал пас форварду Матею Выдре, который отправил мяч в ворота манкунианцев.
После матча тренер «Виктории» Мирослав Коубек признался, что команда пыталась использовать уязвимости Онаны.
«Да, это была наша тактика. Я сказал игрокам бить по воротам при любой подходящей возможности», – сказал Коубек.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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