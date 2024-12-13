Тренер «Виктории» пытался использовать уязвимости Онаны в игре с «МЮ»: «Я сказал игрокам бить при любой возможности»

Тренер «Виктории» заявил, что пытался воспользоваться слабостями Андре Онана.

«МЮ» одержал волевую победу над «Викторией» Пльзень со счетом 2:1 в матче Лиги Европы .

Чехи открыли счет в начале второго тайма после ошибки голкипера «МЮ ». Онана отдал неточный пас на защитника Маттейса де Лигта – хавбек Павел Шулц опередил нидерландца и отдал пас форварду Матею Выдре, который отправил мяч в ворота манкунианцев.

После матча тренер «Виктории» Мирослав Коубек признался, что команда пыталась использовать уязвимости Онаны .

«Да, это была наша тактика. Я сказал игрокам бить по воротам при любой подходящей возможности», – сказал Коубек.