У Хейлунда и Амада случилась стычка после матча с «Викторией». Аморим рад: «Идеально. Когда тебе все равно, ты ничего не делаешь»
В четверг манкунианцы одержали волевую победу над «Викторией» Пльзень (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы. Расмус Хейлунд сделал дубль.
После финального свистка между датским нападающим и Амадом Диалло произошла стычка, которую пришлось разнимать Лисандро Мартинесу. Игроки предъявляли друг другу претензии за ошибки в передачах во время нескольких поздних контратак.
«Для меня это идеально. Нам нужно что-то чувствовать. В этот момент мы должны испытывать эмоции. Если мы должны драться друг с другом, это как в семье. Для меня это очень, очень хороший знак. Нам нужно чувствовать, и это важно.
Когда тебе все равно, ты ничего не делаешь. А если тебе не плевать, ты можешь поругаться с братом, с отцом, с матерью. Для меня это очень хороший знак. Это нормально, это позитивно, это здорово. Я позволяю игрокам и капитану успокоить ситуацию. Если я считаю, что это заходит слишком далеко, я вмешаюсь в раздевалке. Но это их пространство, они должны разговаривать, спорить, ссориться, и для меня это очень важно», – сказал главный тренер «МЮ».
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