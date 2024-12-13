Пол Мерсон: «Не знаю, кто купит Рэшфорда. На месте «ПСЖ» подумал бы: «МЮ» хочет продать одного из лучших футболистов». Это о чем-то говорит»
Пол Мерсон считает, что продать Маркуса Рэшфорда не так просто.
«Я не знаю, кто купит Маркуса Рэшфорда. Это проблема.
Говорят, что его может приобрести «ПСЖ», но на месте фрацузского клуба я бы подумал: «Манчестер Юнайтед имеет проблемы, но хочет продать одного из своих лучших футболистов». Это о чем-то говорит.
Это нереально, если они пытаются избавиться от него с такой большой зарплатой.
Я не понимаю, как они собираются избавиться от него с такой зарплатой. Они не получат за него 60, 70 или 80 миллионов фунтов», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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