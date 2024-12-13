«Чуть не обоссался. В кои-то веки реально хотел в туалет, но мне не дали пройти тест». Ямаль о допинг-контроле после игры с «Боруссией»
Ламин Ямаль рассказал о забавном эпизоде на допинг-контроле.
«Барселона» обыграла «Боруссию» Дортмунд в матче Лиги чемпионов (3:2).
«Я чуть не обоссался… В кои-то веки я реально хотел в туалет после матча, но мне не дали пройти допинг-контроль», – сказал смеясь вингер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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