Васильев интересен «Пари НН». «Зенит» может отдать 20-летнего хавбека в аренду 

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев интересен «Пари НН».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что 20-летний игрок мог перейти в «Ростов». При этом «Зенит » готов рассмотреть варианты аренды Васильева .

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел лишь 2 матча, дважды выйдя на замену.