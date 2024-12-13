Васильев интересен «Пари НН». «Зенит» может отдать 20-летнего хавбека в аренду
Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев интересен «Пари НН».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что 20-летний игрок мог перейти в «Ростов». При этом «Зенит» готов рассмотреть варианты аренды Васильева.
В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел лишь 2 матча, дважды выйдя на замену.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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