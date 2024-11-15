Хавбек «Зенита» Васильев может уйти в аренду зимой из-за недостатка игрового времени («Спорт день за днем»)
Дмитрий Васильев может уйти из «Зенита» в аренду этой зимой.
По информации «Спорт день за днем», 20-летний полузащитник недоволен своим игровым временем в нынешнем сезоне.
Васильев является воспитанником «Зенита». В декабре 2023 года он заключил контракт с клубом из Санкт-Петербурга до 2028-го.
В нынешнем сезоне Васильев провел 2 матча (6 минут) в Мир РПЛ и 6 игр (374 минуты) в Фонбет Кубке России. На его счету 2 гола.
Статистику Васильева можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
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