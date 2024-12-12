Орлов о Семаке: «Может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он попал в сложную ситуацию. И прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом!»
«Зенит» находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром» – по 39.
– На ваш взгляд, Сергей Семак в состоянии исправить нынешнюю ситуацию?
– Не знаю. А может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он опытный специалист, хоть и добивается успеха только в России.
В европейских турнирах он себя пока особо не проявлял. Возможно, опыта не хватало.
– Весна 2025-го обещает быть самой тяжелой для Семака-тренера?
– Естественно. Семака ждет настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда все было хорошо, все играли и были довольны.
А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом!
Решил-то судьбу титула в пользу «Зенита» «Краснодар». Это слабость тренерской мысли Лички. «Динамо» ведь достаточно было ничьей, надо было что-то перестроить, а они как играли, так и продолжили.
На то и тренер, чтобы что-то придумать. Есть же стратегия по набору очков – это нормальное явление, – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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