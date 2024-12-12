Орлов о Семаке: «Может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он попал в сложную ситуацию. И прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом!»

Геннадий Орлов считает, что Сергей Семак попал в сложную ситуацию в «Зените».

«Зенит» находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром» – по 39.

– На ваш взгляд, Сергей Семак в состоянии исправить нынешнюю ситуацию?

– Не знаю. А может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он опытный специалист, хоть и добивается успеха только в России.

В европейских турнирах он себя пока особо не проявлял. Возможно, опыта не хватало.

– Весна 2025-го обещает быть самой тяжелой для Семака-тренера?

– Естественно. Семака ждет настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда все было хорошо, все играли и были довольны.

А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом!

Решил-то судьбу титула в пользу «Зенита » «Краснодар». Это слабость тренерской мысли Лички. «Динамо» ведь достаточно было ничьей, надо было что-то перестроить, а они как играли, так и продолжили.

На то и тренер, чтобы что-то придумать. Есть же стратегия по набору очков – это нормальное явление, – сказал комментатор Геннадий Орлов .