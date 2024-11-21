Экс-судья Федотов о Левникове на дерби «Спартак» – «Локо»: «Кирилл сейчас лучший, красно-белые пускай игрой занимаются. Потасовок не будет, думаю, обойдутся даже без красных»
Встречу команд в 16-м туре Мир РПЛ будет судить бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова. Игра пройдет в субботу, 23 ноября.
«Левников сейчас лучший. Они все недовольны арбитрами, а «Спартак» пускай игрой занимается, а не решает проблемы арбитра.
Левников, думаю, проведет этот матч без потасовок, которые были в последних двух матчах. Статус арбитра другой. Везде, где были потасовки, авторитет арбитров для футболистов был не высокий, и они позволяли себе больше, чем положено, поэтому происходили инциденты.
Никакой драки не будет, думаю, даже без красных обойдутся. Разве что вторая желтая будет. Потому что у обеих команд есть игроки, которые по две желтых могут получить. Будут играть с оглядкой на то, что «Локомотив» может подняться высоко и прям вклиниться. Не этим они будут заниматься, а игрой», – сказал бывший судья РПЛ.
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