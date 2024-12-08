Больше всех среди судей за 18 туров РПЛ-2024/25 заработал Левников – 3,2 млн рублей. Доход Сухого и Чистякова – по 3 млн

Стало известно, сколько судьи Мир РПЛ уже заработали в сезоне-2024/25.

По данным «Спорт-Экспресса », работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений они в общей сложности заработали 53 миллиона 550 тысяч рублей на данный момент.

Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей. Судьям также выплачивается зарплата в 50 тысяч рублей в месяц и премии по итогам сезона.

Больше всех заработает Кирилл Левников – 3,2 миллиона. Второе место делят Алексей Сухой и Артем Чистяков, доход каждого составил 3 миллиона.

Выплаты ассистентам судей, которые также 9 раз назначались АВАР, составят 29 миллионов 250 тысяч. В эту сумму не входит ежемесячная зарплата в 50 тысяч. По 1,3 миллиона заработали Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин , Варанцо Петросян и Алексей Стипиди.