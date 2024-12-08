Больше всех среди судей за 18 туров РПЛ-2024/25 заработал Левников – 3,2 млн рублей. Доход Сухого и Чистякова – по 3 млн
Стало известно, сколько судьи Мир РПЛ уже заработали в сезоне-2024/25.
По данным «Спорт-Экспресса», работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений они в общей сложности заработали 53 миллиона 550 тысяч рублей на данный момент.
Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей. Судьям также выплачивается зарплата в 50 тысяч рублей в месяц и премии по итогам сезона.
Больше всех заработает Кирилл Левников – 3,2 миллиона. Второе место делят Алексей Сухой и Артем Чистяков, доход каждого составил 3 миллиона.
Выплаты ассистентам судей, которые также 9 раз назначались АВАР, составят 29 миллионов 250 тысяч. В эту сумму не входит ежемесячная зарплата в 50 тысяч. По 1,3 миллиона заработали Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Варанцо Петросян и Алексей Стипиди.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости