Фонсека недоволен «Миланом» после 2:1 с «Црвеной Звездой»: «Выходим на матч и не делаем все возможное, чтобы победить – это худшее чувство для тренера»
Паулу Фонсека остался недоволен игрой «Милана» против «Црвены Звезды».
Итальянский клуб выиграл 2:1 в матче шестого тура Лиги чемпионов.
«Я чувствую себя уставшим. Если вы спросите меня, доволен ли я тем, что мы сделали... Я не могу этого принять.
Результат – это самое главное. Мы победили и находимся в хорошей позиции, но я такой, какой есть.
Я чувствую усталость от борьбы с этими вещами. Сначала мне нужно поговорить с командой. Я хочу проанализировать, что произошло, но для меня все понятно. Я не удовлетворен игрой команды.
Дело не в тактике. Мы выходим на этот решающий для нас матч и не делаем все возможное, чтобы победить, – это худшее чувство для тренера», – сказал главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Italia
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