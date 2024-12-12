Фонсека недоволен «Миланом» после 2:1 с «Црвеной Звездой»: «Выходим на матч и не делаем все возможное, чтобы победить – это худшее чувство для тренера»

Паулу Фонсека остался недоволен игрой «Милана» против «Црвены Звезды».

Итальянский клуб выиграл 2:1 в матче шестого тура Лиги чемпионов.

«Я чувствую себя уставшим. Если вы спросите меня, доволен ли я тем, что мы сделали... Я не могу этого принять.

Результат – это самое главное. Мы победили и находимся в хорошей позиции, но я такой, какой есть.

Я чувствую усталость от борьбы с этими вещами. Сначала мне нужно поговорить с командой. Я хочу проанализировать, что произошло, но для меня все понятно. Я не удовлетворен игрой команды.

Дело не в тактике. Мы выходим на этот решающий для нас матч и не делаем все возможное, чтобы победить, – это худшее чувство для тренера», – сказал главный тренер «Милана » Паулу Фонсека .