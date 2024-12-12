Шахин о 2:3 от «Барсы»: «Не хочу слышать, что «Дортмунд» сыграл хорошо. Мы должны выигрывать такие матчи»

Нури Шахин дал комментарий после поражения от «Барселоны».

«Боруссия » уступила 2:3 в матче шестого тура Лиги чемпионов .

«Очень тяжело принять этот результат. Мы потеряли двух важных футболистов из-за травм по ходу матча – Юлиана Рюэрсона и Нико Шлоттербека , а затем отдали и сам матч.

Я не хочу слышать о том, что мы сыграли хорошо.

Мы должны выигрывать такие матчи и не совершать ошибки, которые мы допустили. Нет права на ошибку на таком уровне», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин .

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