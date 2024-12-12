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  • Флик о победе над «Дортмундом»: «Барселона» сплочена, раздевалка едина, атмосфера очень хорошая. У многих игроков экстремальная нагрузка, но они профессионалы»
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Флик о победе над «Дортмундом»: «Барселона» сплочена, раздевалка едина, атмосфера очень хорошая. У многих игроков экстремальная нагрузка, но они профессионалы»

Ханси Флик выразил удовлетворение атмосферой в раздевалке «Барселоны».

Каталонский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:2) в матче Лиги чемпионов.

«Эта победа должна придать нам уверенности. Предстоит еще много игр, и у многих игроков экстремальная нагрузка.

Но все они профессионалы. Они хорошо восстанавливаются. Они тренируются на сто процентов. Против «Леганеса» мы должны играть так же сконцентрировано.

Мы увидели, что команда сплочена на поле. Но у «Дортмунда» очень хорошая команда, и здорово играть на стадионе с такой атмосферой.

Наша раздевалка едина. Нам нравится менталитет, футболисты заботятся о партнерах по команде. Атмосфера в раздевалке очень хорошая. Все довольны. Было очень важно победить», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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