Ямаль о победе над «Дортмундом»: «Барселона» очень довольна игрой. Набрать три очка на этом стадионе – не само собой разумеющееся. Мы много работали»

Ламин Ямаль высказался после победы над «Боруссией».

«Барселона» выиграла 3:2 в матче шестого тура Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны игрой.

Набрать три очка на этом стадионе – не само собой разумеющееся. Мы очень много работали ради этого и были вознаграждены.

«Дортмунд » очень усложнил нам задачу и всегда отыгрывался.

Результат очень важен для нас, потому что нас ждут сложные матчи против «Бенфики» и «Аталанты», – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль .

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