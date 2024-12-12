Ямаль о победе над «Дортмундом»: «Барселона» очень довольна игрой. Набрать три очка на этом стадионе – не само собой разумеющееся. Мы много работали»
Ламин Ямаль высказался после победы над «Боруссией».
«Барселона» выиграла 3:2 в матче шестого тура Лиги чемпионов.
«Мы очень довольны игрой.
Набрать три очка на этом стадионе – не само собой разумеющееся. Мы очень много работали ради этого и были вознаграждены.
«Дортмунд» очень усложнил нам задачу и всегда отыгрывался.
Результат очень важен для нас, потому что нас ждут сложные матчи против «Бенфики» и «Аталанты», – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
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