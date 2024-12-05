«Галактионов произвел фурор в РПЛ. Если бы у него было еще парочку игроков более стабильных…» Талалаев о тренере «Локо» 

Андрей Талалаев высоко отозвался о тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Результат матча между «Краснодаром » и «Локомотивом » покажет лучшего тренера первой части сезона РПЛ. Встречаются два специалиста, которые здорово провели летние и весенние матчи.

Мне кажется, что Галактионов произвел фурор в чемпионате России. Если бы у него было еще парочку игроков более стабильных… Потому что молодость и стабильность — разные понятия», — сказал тренер «Балтики».

Матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 8 декабря.