«На Евро говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он замечательный парень, но я предпочитаю Уильямса. Надеюсь, Нико будет играть за «Реал». Моуринью о футболистах

Жозе Моуринью признался, что Нико Уильямс нравится ему больше, чем Ламин Ямаль.

«Фенербахче » под руководством португальского тренера встретится с «Атлетиком », за который играет Уильямс , в 6-м туре общего этапа Лиги Европы .

«На Евро люди говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он замечательный парень, но лично я предпочитаю Нико.

Я надеюсь, что он будет играть в белой форме, потому что в Испании я болею за эту команду. Я большой фанат мадридского «Реала», – сказал Моуринью.