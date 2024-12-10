«На Евро говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он замечательный парень, но я предпочитаю Уильямса. Надеюсь, Нико будет играть за «Реал». Моуринью о футболистах
Жозе Моуринью признался, что Нико Уильямс нравится ему больше, чем Ламин Ямаль.
«Фенербахче» под руководством португальского тренера встретится с «Атлетиком», за который играет Уильямс, в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.
«На Евро люди говорили: «Ямаль, Ямаль, Ямаль». Он замечательный парень, но лично я предпочитаю Нико.
Я надеюсь, что он будет играть в белой форме, потому что в Испании я болею за эту команду. Я большой фанат мадридского «Реала», – сказал Моуринью.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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