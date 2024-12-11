«Атлетико» выиграл 10 матчей подряд, забив 30 голов. Последнее поражение было в конце октября

«Атлетико» продлил победную серию до 10 матчей .

Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Слован» Братислава (3:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Всего мадридцы выиграли во всех турнирах 10 матчей подряд. Команда в общей сложности забила в них 30 голов.

Последнее поражение было 27 октября – от «Бетиса» (0:1) в Ла Лиге .

В воскресенье «Атлетико » сыграет с «Хетафе» в 17-м туре чемпионата Испании.