6:0 со «Спартой» – самая крупная выездная победа «Атлетико» в истории еврокубков. Команда Симеоне выиграла 6 матчей подряд

«Атлетико» продлил победную серию и одержал рекордную победу в еврокубках.

Команда Диего Симеоне разгромила «Спарту » в 5-м туре Лиги чемпионов (6:0). Это самая крупная выездная победа в истории клуба в еврокубках, сообщает Squawka.

Это также шестая подряд «матрасников» во всех турнирах. Последнее поражение команда потерпела 27 октября от «Бетиса» в Ла Лиге (0:1).

Следующий матч «Атлетико » проведет на выезде с «Вальядолидом» в рамках чемпионата Испании 30 ноября.