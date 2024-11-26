6:0 со «Спартой» – самая крупная выездная победа «Атлетико» в истории еврокубков. Команда Симеоне выиграла 6 матчей подряд
«Атлетико» продлил победную серию и одержал рекордную победу в еврокубках.
Команда Диего Симеоне разгромила «Спарту» в 5-м туре Лиги чемпионов (6:0). Это самая крупная выездная победа в истории клуба в еврокубках, сообщает Squawka.
Это также шестая подряд «матрасников» во всех турнирах. Последнее поражение команда потерпела 27 октября от «Бетиса» в Ла Лиге (0:1).
Следующий матч «Атлетико» проведет на выезде с «Вальядолидом» в рамках чемпионата Испании 30 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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