Гризманн продлил голевую серию до 5 матчей. Форвард «Атлетико» сделал дубль в матче со «Слованом» в ЛЧ
Антуан Гризманн забил в пятом матче подряд.
Форвард «Атлетико» дважды забил «Словану» Братислава (3:1, второй тайм перерыв) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Таким образом, француз продлил голевую серию до 5 игр (7 мячей на отрезке).
Всего в 23 матчах сезона во всех турнирах на счету 33-летнего футболиста 11 голов и 6 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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