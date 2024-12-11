Гризманн продлил голевую серию до 5 матчей. Форвард «Атлетико» сделал дубль в матче со «Слованом» в ЛЧ

Антуан Гризманн забил в пятом матче подряд.

Форвард «Атлетико » дважды забил «Словану» Братислава (3:1, второй тайм перерыв) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таким образом, француз продлил голевую серию до 5 игр (7 мячей на отрезке).

Всего в 23 матчах сезона во всех турнирах на счету 33-летнего футболиста 11 голов и 6 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .