Экс-судья Дин о ВАР: «Я судил в АПЛ лет 15, а потом мне начали говорить в наушник, что я ошибся. Мне это не нравилось, но видеоповторы уже никуда не денутся, даже если фанаты проголосуют против»

Майк Дин высказался о роли ВАР в современном футболе.

– ВАР усложняет игру для судьи? Это действительно так жестко, как все говорят?

– Поначалу ВАР действительно усложнил жизнь. Я судил в Премьер-лиге, наверное, лет 15, а потом кто-то начал говорить мне в наушник, что я ошибся, и мне это было трудно принять. Мне это не нравилось, и все об этом знали. Я никак не мог с этим смириться. Думаю, игрокам это сначала тоже не понравилось. Некоторым до сих пор не нравится. Думаю, даже некоторым судьям это не нравится.

Но игра сейчас такая, что ВАР уже никуда не денется. Даже если в Великобритании проведут голосование, болельщики выскажутся или скажут: «Мы больше этого не хотим», – ВАР все равно останется. Он здесь навсегда. Если мы где-то в нашей лиге откажемся от ВАР, это также повлияет на наших судей, которые работают на европейских турнирах, потому что в этих странах обязательно используется ВАР. Так что он уже никуда не денется.

Чем больше мы его используем, тем лучше он становится. Он станет лучше, когда появится автоматизированное определение офсайдов. Есть люди, которые раньше работали судьями и ассистентами, а теперь работают в компании, пытаясь создать лучшую систему. Думаю, клубы сказали: «Если это работает не идеально, мы не хотим внедрять это в середине декабря и смотреть, как оно пойдет». Я надеюсь, что все получится, – сказал бывший судья.