Винни Джонс за зазоры между игроками при офсайдах «не из-за ###### же ногтя» и за удаления после симуляций «эти ##### падают, когда их не трогают»
– Что думаете о дырках в гетрах?
– Это нелепо. Игра потеряна (смеется)! Думаю, они делают это, чтобы снять давление с икроножных мышц. Приятель, просто купи гетры побольше.
– Игроки не празднуют голы в ворота своих бывших клубов.
– Это честная игра, особенно если клуб что-то для вас значит, если у вас хорошие отношения с фанатами.
– Полуфиналы Кубка Англии на «Уэмбли»?
– Ни в коем случае! Это сакральная арена, стадион сборной. Там должен проходить только финал. Кубок Англии из-за этого потерял свое значение.
– Как вам ВАР?
– Я его ненавижу! В футболе и так мало голов, а когда вы определяете у кого-то офсайд из-за ногтя, это убивает азарт. Я не хочу видеть такой офсайд (показывает небольшое расстояние пальцами – Спортс’‘), я хочу видеть такой (разводит ладони – Спортс’‘).
Офсайд должен фиксироваться только в том случае, если между защитником и нападающим есть зазор. Его должно быть видно, должно быть видно, что игроки разделены зазором. Так будет больше голов. Зазор! Не ###### (чертов) ноготь.
– Если бы вы могли внедрить одно изменение в современный футбол, что бы это было?
– Это было бы правило офсайда, фиксируемое ВАР. Хочу больше голов.
Еще я бы давал больше желтых карточек этим ###### (ублюдкам) за симуляции, когда их даже не трогают. Или даже красные карточки.
Чувак падает, смотрят ВАР, видят, что его, ##### (блин), даже не трогали. Ну, давай поднимайся с карточкой. Чувак хотел, чтобы выгнали другого парня, давай уходи сам. Все. ВАР, красная!
– Красная за нырки?
– Да! – заявил бывший полузащитник «Уимблдона» и сборной Уэльса Джонс в интервью SPORTbible.
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