«Фенербахче» Моуринью проиграл два матча подряд – впервые при португальце
«Фенербахче» проиграл два матча подряд.
Команда Жозе Моуринью на своем поле уступила «Атлетику» (0:2) в 6-м туре Лиги Европы.
В прошлой игре команда проиграла «Бешикташу» в чемпионате Турции (0:1).
«Фенербахче» впервые проиграл два матча подряд при Моуринью. Португалец возглавил клуб летом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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