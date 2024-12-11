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«Фенербахче» Моуринью проиграл два матча подряд – впервые при португальце

«Фенербахче» проиграл два матча подряд.

Команда Жозе Моуринью на своем поле уступила «Атлетику» (0:2) в 6-м туре Лиги Европы.

В прошлой игре команда проиграла «Бешикташу» в чемпионате Турции (0:1).

«Фенербахче» впервые проиграл два матча подряд при Моуринью. Португалец возглавил клуб летом.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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