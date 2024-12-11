Роналду о ЧМ-2030 в Португалии: «Мечта стала реальностью»

Криштиану Роналду высказался о том, что Португалия примет ЧМ-2030.

ФИФА официально объявила , что чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

Аргентина, Уругвай и Парагвай также станут «хозяевами столетнего юбилея», проведя по одному матчу турнира.

«Мечта стала реальностью. Португалия примет чемпионат мира по футболу 2030 года и заставит нас гордиться. Мы вместе!» – написал в твиттере капитан сборной Португалии .