«Бернабеу», «Камп Ноу» и стадион в Марокко могут провести финал ЧМ-2030 по оценке ФИФА. Заявка Испании, Португалии и Марокко получила 417 из 500 баллов – больше было только у Саудовской Аравии

ФИФА высоко оценила заявку Испании, Португалии и Марокко на ЧМ-2030.

В октябре 2023 года ФИФА подтвердила, что чемпионат мира 2030 года пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае , Парагвае и Марокко. В Южной Америке пройдут три матча турнира – матч-открытие с участием сборной Уругвая, а также первые матчи команд Аргентины и Парагвая.

ФИФА опубликовала отчет об оценке заявки стран на проведение турнира.

Заявка Испании, Португалии и Марокко получила 416,8 балла из 500 – вторую самую высокую оценку в истории после заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034, получившей 419,8 балла. Потенциальные риски, согласно отчету, связаны со стадионами и правовыми вопросами.

Заявка Аргентины, Уругвая и Парагвая получила 356,3 балла из 500. В отчете ФИФА указывает на риски, связанные со стадионами, проживанием участников и транспортом.

Также ФИФА назвала стадионы, соответствующие требованиям для потенциального проведения финала чемпионата мира – «Сантьяго Бернабеу », «Камп Ноу» и строящаяся арена «Касабланка» в Марокко.

Официально страны-организаторы ЧМ-2030 и ЧМ-2034 будут утверждены на Внеочередном конгрессе ФИФА 11 декабря.

Советник по спорту Барселоны о финале ЧМ-2030: «Бернабеу» не соответствует требованиям ФИФА. «Камп Ноу» и стадион в Марокко поборются за матч»