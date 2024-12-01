«Бернабеу», «Камп Ноу» и стадион в Марокко могут провести финал ЧМ-2030 по оценке ФИФА. Заявка Испании, Португалии и Марокко получила 417 из 500 баллов – больше было только у Саудовской Аравии
В октябре 2023 года ФИФА подтвердила, что чемпионат мира 2030 года пройдет в 6 странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке пройдут три матча турнира – матч-открытие с участием сборной Уругвая, а также первые матчи команд Аргентины и Парагвая.
ФИФА опубликовала отчет об оценке заявки стран на проведение турнира.
Заявка Испании, Португалии и Марокко получила 416,8 балла из 500 – вторую самую высокую оценку в истории после заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034, получившей 419,8 балла. Потенциальные риски, согласно отчету, связаны со стадионами и правовыми вопросами.
Заявка Аргентины, Уругвая и Парагвая получила 356,3 балла из 500. В отчете ФИФА указывает на риски, связанные со стадионами, проживанием участников и транспортом.
Также ФИФА назвала стадионы, соответствующие требованиям для потенциального проведения финала чемпионата мира – «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» и строящаяся арена «Касабланка» в Марокко.
Официально страны-организаторы ЧМ-2030 и ЧМ-2034 будут утверждены на Внеочередном конгрессе ФИФА 11 декабря.
Советник по спорту Барселоны о финале ЧМ-2030: «Бернабеу» не соответствует требованиям ФИФА. «Камп Ноу» и стадион в Марокко поборются за матч»
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