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  • Петржела о желании Дугласа играть за Бразилию: «Зачем ему тогда гражданство РФ? Комедия! В сборной России должны быть воспитанники, а не иностранцы «Зенита»
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Петржела о желании Дугласа играть за Бразилию: «Зачем ему тогда гражданство РФ? Комедия! В сборной России должны быть воспитанники, а не иностранцы «Зенита»

Властимил Петржела критически высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Ранее защитник «Зенита», получивший гражданство РФ в октябре, заявил о желании сыграть за сборную Бразилии.

«Если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Это комедия! Какая-то шутка получилась. Пусть едет в Бразилию тогда.

Не понимаю, зачем так делают. Вы верили, что он мог бы играть за сборную России? Я – никогда!

Я раскрыл Кержакова, Аршавина, Анюкова. Постоянно говорю: за Россию должны играть воспитанники, а не иностранцы «Зенита». Обидно за российских игроков», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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