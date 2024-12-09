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Гафин об открытии сезона в РПЛ: «Новый губернатор Самарской области». Федорищев ранее рассказал о коррупции в российском судействе

Дмитрий Гафин назвал Вячеслава Федорищева открытием сезона в РПЛ.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

– Несколько блиц-вопросов. Кто для вас открытие сезона в РПЛ в целом и в «Динамо» в частности?

– Новый губернатор Самарской области.

Что касается «Динамо», этот сезон очень здорово проводил Милан Майсторович. К сожалению, ему была необходима операция, которую сделали на днях. Надеемся, он вернется к началу первого сбора и продолжит свой спурт в РПЛ.

– Кто для вас разочарование сезона?

– Нет ответа на этот вопрос. Я оптимист.

– Событие сезона?

– Те самые процессы, которые запущены в Самаре, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию: «Удар по индустрии. Даже зарубежные партнеры спрашивали, что происходит. Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»

Каманцев рассказал Федорищеву о практике дачи взяток судьям в российском футболе. Губернатор Самарской области сообщил об этом полиции (Baza)

Дьяков о словах главы Самарской области про коррупцию: «Очевидно, что это не пиар – зачем губернатору пиариться? Не затихнет, будет что-то серьезное»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Федорищев
logoсудьи
Дмитрий Гафин
logoМилан Майсторович
Политика
logoДинамо Москва
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