Гафин об открытии сезона в РПЛ: «Новый губернатор Самарской области». Федорищев ранее рассказал о коррупции в российском судействе
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
– Несколько блиц-вопросов. Кто для вас открытие сезона в РПЛ в целом и в «Динамо» в частности?
– Новый губернатор Самарской области.
Что касается «Динамо», этот сезон очень здорово проводил Милан Майсторович. К сожалению, ему была необходима операция, которую сделали на днях. Надеемся, он вернется к началу первого сбора и продолжит свой спурт в РПЛ.
– Кто для вас разочарование сезона?
– Нет ответа на этот вопрос. Я оптимист.
– Событие сезона?
– Те самые процессы, которые запущены в Самаре, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию: «Удар по индустрии. Даже зарубежные партнеры спрашивали, что происходит. Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»
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