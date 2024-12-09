«Динамо» может отдать Грулева в аренду «Химкам» или «Пари НН»
Московское «Динамо» может отдать Вячеслава Грулева в аренду зимой.
На 25-летнего форварда, испытывающего дефицит игровой практики, претендует не только «Пари НН», но и «Химки».
По данным «Спорт-Экспресса» и инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые могут отпустить Грулева и на условиях трансфера с опцией обратного выкупа. Контракт нападающего рассчитан до июня 2025 года.
Грулев уже выступал за «Пари НН» в 2020 году. В 8 матчах текущего сезона во всех турнирах он забил один гол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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