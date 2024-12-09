«Динамо» и «Пари НН» близки к соглашению по Грулеву. Форвард бело-голубых может бесплатно уйти зимой – клуб получит 30% с перепродажи («РБ Спорт»)

«Динамо» и «Пари НН» близки к договоренности по трансферу Вячеслава Грулева.

По информации «РБ Спорт», клубы близки к соглашению по сделке.

Контракт игрока заканчивается летом, и «Динамо» не планирует его продлевать.

На данный момент вероятнее всего, что форвард перейдет в «Пари НН» зимой свободным агентом, а «Динамо» получит процент от перепродажи россиянина. Речь идет о 30% с последующей продажи игрока.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Грулев провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

«Динамо» может отдать Грулева в аренду зимой. Контракт форварда истекает летом