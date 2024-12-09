«Динамо» и «Пари НН» близки к соглашению по Грулеву. Форвард бело-голубых может бесплатно уйти зимой – клуб получит 30% с перепродажи («РБ Спорт»)
«Динамо» и «Пари НН» близки к договоренности по трансферу Вячеслава Грулева.
По информации «РБ Спорт», клубы близки к соглашению по сделке.
Контракт игрока заканчивается летом, и «Динамо» не планирует его продлевать.
На данный момент вероятнее всего, что форвард перейдет в «Пари НН» зимой свободным агентом, а «Динамо» получит процент от перепродажи россиянина. Речь идет о 30% с последующей продажи игрока.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Грулев провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
«Динамо» может отдать Грулева в аренду зимой. Контракт форварда истекает летом
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
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