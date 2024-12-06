Агент о новом контракте Батракова: «В паузу приступим к переговорам, когда «Локомотив» будет готов»
Владимир Кузьмичев оценил вероятность нового контракта Алексея Батракова.
Действующее соглашение 19-летнего хавбека с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.
«У нас есть договоренность, в паузу мы приступим к переговорам, но конкретное число никто не назначал. Так что здесь больше исходим из позиции клуба. Когда «Локомотив» будет готов. Мне в этом плане проще подстроиться под них.
Если на следующий день после последней игры этой части сезона руководство «Локомотива» будет готово встретиться, значит, мы встретимся и сразу начнем разговаривать по контракту», — сказал представитель полузащитника «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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