Браим о 18-м месте «Реала» в ЛЧ: «Постараемся набрать 15 очков. Все только начинается» 

Браим Диас оценил шансы «Реала» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник мадридцы обыграли «Аталанту» (3:2) и после 6 матчей с 9 очками занимают в таблице 18-е место,

«Мы одержали отличную победу. Мы хорошо подготовились к матчу благодаря тренеру. Мы хотели выиграть именно такой матч.

Сегодняшняя победа нам поможет, потому что мы показали отличную игру, соперник был в хорошей форме. «Мадрид » всегда побеждает, и я очень рад.

Мы постараемся набрать 15 очков, а дальше будет видно. Теперь дела пошли так, как нужно, и каждый из нас вносит свой вклад, чтобы выйти в плей-офф. Мы – «Реал», так что все только начинается», – сказал хавбек «Реал».