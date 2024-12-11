Беллингем о 3:2 с «Аталантой»: «Реал» чувствует облегчение после этой победы. Во 2-м тайме пришлось отстаивать преимущество в счете, но мы отлично справились»
Джуд Беллингем оценил победу над «Аталантой» (3:2) в Лиге чемпионов.
«Чувствуем облегчение после этой победы. Было очень важно набрать сегодня очки.
Игра была очень сложной. Во втором тайме пришлось отстаивать преимущество в счете, но мы с этим отлично справились», – сказал полузащитник «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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