У «Астон Виллы» Эмери 5 поражений и 3 ничьих в 8 последних матчах. Сегодня – 0:3 от от «Челси»
«Астон Вилла» не побеждает 8 матчей подряд.
Команда Унаи Эмери уступила «Челси» в 13-м туре АПЛ со счетом 0:3.
В 8 последних матчах бирмингемский клуб потерпел 5 поражений и трижды сыграл вничью.
Последняя победа была над «Болоньей» в Лиге чемпионов (2:0) 22 октября.
Следующий матч «Астон Вилла» проведет дома против «Брентфорда» в рамках АПЛ 4 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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