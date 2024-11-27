Эмери о «Юве»: «Одна из лучших команд в мире, как «Реал», «Бавария» и «ПСЖ». «Вилла» надеется на победу, но ничья тоже будет неплохим результатом»

Унаи Эмери сравнил «Ювентус» с «Реалом» и «Баварией».

Сегодня «Астон Вилла » примет «Ювентус» в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Ювентус» – одна из лучших команд мира, как «Реал » в Испании , «Бавария » в Германии и «ПСЖ» во Франции. Лига чемпионов – это лучший турнир, и мы надеемся сыграть в нем как можно больше матчей.

Надеемся на победу завтра, но «Ювентус» – фаворит, и, учитывая наши 9 очков в таблице, ничья в итоге тоже не была бы плохим результатом», – сказал главный тренер «Астон Виллы».