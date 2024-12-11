Защитник «Спартака» Чернов о победной серии из 6 игр: «Выиграли пару матчей и обрели уверенность. Станкович – отличный мотиватор, способен найти нужные слова, подбодрить» 

Никита Чернов высказался о прогрессе «Спартака» в Мир РПЛ.

— Чем можете объяснить такой прогресс в игре «Спартака», что он во второй половине осени уверенно выиграл шесть матчей подряд?

— Я же не играл, так что вы не меня спрашивайте, а тех, кто постоянно был на поле в этих матчах (улыбается).

— Ну вы разве не были внутри команды?

— Был-был, даже ездил на последние выезды с ребятами. Если коротко, то все просто поверили в себя. Выиграли пару матчей и обрели уверенность в себе, с которой уже играли дальше.

— Деян Станкович уже полгода работает со «Спартаком». За счет каких его качеств у вас сейчас с ним такие результаты?

— Я еще не так много отыграл под его руководством, но видно, что Деян — отличный мотиватор. Думаю, все это и так знают. Он способен найти нужные слова для игроков, подбодрить их.

Это заметно даже по тем матчам, когда у «Спартака» не шла поначалу игра, но в перерыве Станкович находил, что сказать команде, и она на второй тайм выходила заряженной. И, как правило, переламывала ход встречи.

К тому же как великий в прошлом футболист он способен на тренировках показать лично то, что требует от нас, – сказал защитник «Спартака ».