Макгинн о 3-м месте «Виллы» в ЛЧ: «Мы вернулись после очень долгой паузы. Будет здорово попасть в топ-8» 

Джон Макгинн оценил 3-е место «Астон Виллы» в Лиге чемпионов после 6 туров.

Капитан бирминегмцев высказался после матча с «Лейпцигом » (3:2).

«Думаю, мы сегодня были лучше. «Лейпциг» забивал, когда ход игры этого вовсе не подразумевал. В этих случаях мы допускали грубые оплошности в обороне. Но главное – три очка, и сейчас мы на третьем месте в таблице.

Очень рад своему голу. Давненько я не забивал, особенно в чемпионате. А вот в Лиге чемпионов это для меня уже второй гол. Мы вернулись в Лигу чемпионов после очень долгой паузы, и если получится попасть в топ-8, то будет здорово. Такова наша цель», – сказал Макгинн .