Макгинн о 3-м месте «Виллы» в ЛЧ: «Мы вернулись после очень долгой паузы. Будет здорово попасть в топ-8»
Джон Макгинн оценил 3-е место «Астон Виллы» в Лиге чемпионов после 6 туров.
Капитан бирминегмцев высказался после матча с «Лейпцигом» (3:2).
«Думаю, мы сегодня были лучше. «Лейпциг» забивал, когда ход игры этого вовсе не подразумевал. В этих случаях мы допускали грубые оплошности в обороне. Но главное – три очка, и сейчас мы на третьем месте в таблице.
Очень рад своему голу. Давненько я не забивал, особенно в чемпионате. А вот в Лиге чемпионов это для меня уже второй гол. Мы вернулись в Лигу чемпионов после очень долгой паузы, и если получится попасть в топ-8, то будет здорово. Такова наша цель», – сказал Макгинн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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