Алонсо об 1:0 с «Интером»: «Байер» проявил настойчивость – дождался момента и использовал его. Приятно обыграть по-настоящему классную команду» 

Хаби Алонсо оценил победу над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Очень приятно добыть результат в матче с такой сильной, по-настоящему классной командой. Мы проявили настойчивость – дождались момента и использовали его.

Мукиеле (автор гола – Спортс”) обживается в команде все больше и больше. В будущем он еще многое нам даст», – сказал тренер «Байера ».