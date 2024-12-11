Индзаги о 0:1 с «Байером»: «Поражение не влияет на путь «Интера» в ЛЧ, завтра мы все равно будем в топ-8. Нужно было качественнее играть в нападении»
Симоне Индзаги не переживает из-за поражения «Интера» от «Байера».
«Нерадзурри» уступили со счетом 0:1 в 6-м туре ЛЧ, пропустив на 90-й минуте.
«Поражение не влияет на наш путь в Лиге чемпионов, завтра мы все равно будем в топ-8. Выход в следующий раунд – в наших руках. Очевидно, что ничья была бы важной, но не определяющей. Но нам нужно было качественнее играть в нападении.
Мы мало в чем уступили «Байеру», который обычно много создает. Очевидно, что мы играли не совсем обычно при владении: не хватало качества, соперник был очень хорошо организован», – сказал тренер «Интера».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Даниэле Мари в X
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