Уэбб о неудалении Кайседо за удар Сарру в голень: «Это необдуманное действие, но не грубая игра, нет чрезмерного применения силы. Должна быть желтая»

Ховард Уэбб согласен с неудалением Мойсеса Кайседо в матче с «Тоттенхэмом».

Полузащитник «Челси » ударил игрока «шпор» Папу Сарра шипами в голень на 33-й минуте матча 15-го тура АПЛ (4:3). Главный арбитр матча Энтони Тэйлор не показал Кайседо карточку.

«В этом эпизоде Каиседо должен был получить желтую карточку, но в итоге не получил никакого дисциплинарного наказания. Я считаю, что его действия были необдуманными.

Для меня это не красная карточка. Здесь Кайседо замахивается, чтобы выбить мяч, но тот выбивает Папе Сарр. Его замах по инерции попадает в ногу Сарра. Все произошло очень быстро, а замедленные повторы иногда искажают реальность.

На мой взгляд, это необдуманные действия, но не серьезная грубая игра, так как не было чрезмерного применения силы, и это не ставило под угрозу безопасность Папе Сарра. На полной скорости видно, что в удар в голень не вложена реальная энергия. Все произошло быстро, поэтому не было силы, которая могла бы нанести повреждение. Удар пришелся по ноге и сразу отскочил.

На мой взгляд, это должна быть желтая карточка за необдуманные действия», – сказал экс-судья Говард Уэбб .