Хедира об Озиле: «Для меня он был самым особенным игроком «Реала», а не Роналду. Гений, волшебник, играл как Зидан. У Месута был потенциал выиграть «Золотой мяч»

Сами Хедира заявил, что Месут Озил был самым особенным игроком «Реала».

– Кто был самым особенным игроком в той раздевалке?

– Для всех это был Криштиану. Чтобы выигрывать матчи, нужен был Криштиану, потому что он никогда не подводил. Он всегда был там, где нужно. Если нам нужен гол – пасовали Криштиану.

Но самым особенным игроком лично для меня был Месут Озил . И я объясняю это его уходом. В тот день, когда Месут ушел, мы все говорили Флорентино (Пересу , президенту «Реала» – Спортс’‘): «Зачем ты его продаешь?!» И это говорили все, понимаете? Бензема, Криштиану , Рамос...

Озил был абсолютным гением, настоящим волшебником. Я играл под ним, и когда ты отдаешь ему даже плохой пас, он легко принимает его... Я никогда не видел игрока с таким классом и мастерством, честно.

– Чего бы мог достичь Озил, если бы не ушел из «Реала»? Может, «Золотого мяча»?

– Я не знаю, потому что были Криштиану и Месси, а также Хави и Иньеста, которые, по моему мнению, тоже должны были выиграть «Золотой мяч ». Но да, у Озила был потенциал для этого.

И хотя он сделал великую карьеру, все было бы иначе в «Реале ». И он мне сам говорил, что уход из «Реала» был большой ошибкой, потому что у него здесь было все. «Бернабеу» его обожал, он играл как ангел...

Реально, Месут играл как Зидан. Моим кумиром был Зизу, и если вы посмотрите их обоих на ютубе, эти касания... Месут был как Зизу, – сказал бывший полузащитник «Реала».