Хедира обращался к лайф-коучу, потому что заскучал через две недели после окончания карьеры: «Он помог мне спланировать вторую жизнь и справиться с эмоциями»
Сами Хедира обращался к лайф-коучу после завершения карьеры.
Бывший полузащитник сборной Германии завершил карьеру в 2021 году в возрасте 34 лет. По ходу карьеры Хедира выступал за «Штутгарт», «Реал», «Ювентус».
«Сначала я планировал взять отпуск на год и уехать отдыхать», – рассказал Хедира в интервью La Gazzetta dello Sport.
Однако через 15 дней после завершения карьеры немцу стало скучно. Из-за этого он обратился к лайф-коучу – специалисту, помогающему реализовать себя в определенной сфере.
«Я обратилась за консультацией к лайф-коучу, который помог мне спланировать вторую жизнь и справиться с эмоциями. Я знал о рисках и обсудил их с семьей.
Сейчас я чувствую, что у меня все хорошо. Я не испытывал никаких депрессивных «черных дыр», – отметил Сами.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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