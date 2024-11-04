Хедира обращался к лайф-коучу, потому что заскучал через две недели после окончания карьеры: «Он помог мне спланировать вторую жизнь и справиться с эмоциями»

Сами Хедира обращался к лайф-коучу после завершения карьеры.

Бывший полузащитник сборной Германии завершил карьеру в 2021 году в возрасте 34 лет. По ходу карьеры Хедира выступал за «Штутгарт », «Реал », «Ювентус ».

«Сначала я планировал взять отпуск на год и уехать отдыхать», – рассказал Хедира в интервью La Gazzetta dello Sport.

Однако через 15 дней после завершения карьеры немцу стало скучно. Из-за этого он обратился к лайф-коучу – специалисту, помогающему реализовать себя в определенной сфере.

«Я обратилась за консультацией к лайф-коучу, который помог мне спланировать вторую жизнь и справиться с эмоциями. Я знал о рисках и обсудил их с семьей.

Сейчас я чувствую, что у меня все хорошо. Я не испытывал никаких депрессивных «черных дыр», – отметил Сами.