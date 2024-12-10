Фанаты «Наполи» пытались добиться присуждения клубу скудетто «Ювентуса» 2019 года из-за финансовых нарушений туринцев. Иск болельщиков был отклонен
Региональный административный суд Лацио признал неприемлемым иск, поданный объединениями болельщиков «Наполи» Associazione Club Napoli Maradona и Codacons, в котором они требовали аннулировать чемпионский титул «Ювентуса» в сезоне-2018/19 и передать его своему клубу, сообщает Calcio e Finanza.
Спор возник из-за действий «Ювентуса», который в отчетах за сезоны-2018/19, 2019/20 и 2020/21 завышал стоимость игроков, что позволяло изображать видимость финансовой стабильности. Это, в свою очередь, обеспечивало клубу возможность приобретать игроков более высокого уровня, чем позволяли его реальные экономические возможности.
Группа фанатов обратилась в суд с просьбой признать незаконным и отменить решение Федерального апелляционного суда FIGC от 30 января 2023 года, согласно которому, несмотря на установленный факт нарушения «Ювентусом» регламента чемпионата-2018/19, к клубу не были применены санкции в виде аннулирования титула, понижения в таблице на последнее место или наложения штрафа в 15 очков, что привело бы к передаче титула команде со второго места – «Наполи».
В ходе разбирательства истцы также обжаловали наложенное на «Ювентус» в дальнейшем наказание в виде штрафа в 10 очков. Административный суд признал обоснованными предварительные возражения, выдвинутые «Ювентусом», которые касались «отсутствия оснований для подачи иска со стороны заявителей».
Было отмечено, что Associazione Club Napoli Maradona и Codacons стремятся действовать вместо футбольного клуба «Наполи» с целью получить для последнего титул чемпиона-2018/19, что относится исключительно к интересам этого клуба. По мнению суда, они защищали не собственные интересы, а пытались отстаивать субъективные права третьего лица, что нарушает принцип запрета процессуального замещения, предусмотренный в законе.
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