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Хвича может пропустить около месяца из-за травмы связки колена (TuttoNapoli)

Хвича Кварацхелия может пропустить около месяца из-за травмы.

Сегодня стало известно, что у вингера «Наполи» диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

Как пишет TuttoNapoli, обычно срок восстановления после таких повреждений составляет около месяца. Грузинский футболист, вероятно, пропустит последние матчи декабря – против «Удинезе», «Дженоа» и «Венеции» – и сможет вернуться на поле в игре с «Вероной». 

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 15 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TuttoNapoli
logoсерия А Италия
logoХвича Кварацхелия
logoтравмы
logoНаполи
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