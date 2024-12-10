Хвича может пропустить около месяца из-за травмы связки колена (TuttoNapoli)

Хвича Кварацхелия может пропустить около месяца из-за травмы.

Сегодня стало известно, что у вингера «Наполи » диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

Как пишет TuttoNapoli, обычно срок восстановления после таких повреждений составляет около месяца. Грузинский футболист, вероятно, пропустит последние матчи декабря – против «Удинезе», «Дженоа» и «Венеции» – и сможет вернуться на поле в игре с «Вероной».

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 15 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .