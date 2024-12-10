Агент Батракова: «Обсудим новый контракт с «Локомотивом» во время паузы. Затягивать не хочется»

Представитель Алексея Батракова рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом».

«Мы договорились с «Локомотивом », что во время [зимней] паузы обсудим новый контракт для Батракова .

Затягивать с этим вопросом не хочется, думаю, в ближайшее время мы встретимся и поговорим», – сказал Владимир Кузьмичев .

Срок контракта Батракова с «Локомотивом» истекает в 2027 году.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник отметился 10 голами и 6 ассистами в 17 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .