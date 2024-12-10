Агент Батракова: «Обсудим новый контракт с «Локомотивом» во время паузы. Затягивать не хочется»
Представитель Алексея Батракова рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом».
«Мы договорились с «Локомотивом», что во время [зимней] паузы обсудим новый контракт для Батракова.
Затягивать с этим вопросом не хочется, думаю, в ближайшее время мы встретимся и поговорим», – сказал Владимир Кузьмичев.
Срок контракта Батракова с «Локомотивом» истекает в 2027 году.
В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник отметился 10 голами и 6 ассистами в 17 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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