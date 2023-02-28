Олег Романцев: «Были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья. Я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. Сыграешь хорошо – сам налью»

рассказал, что некоторые игроки «Спартака» приезжали на тренировки с похмелья.

– Вспоминая Веллитона в « », заметил, что это был бомбардир от Бога, который тренировался вполноги, и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

– Прав на все сто процентов. Задача тренера – дать результат.

У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам налью». И такие играли – кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду – дело семейное, – сказал бывший главный тренер «Спартака».