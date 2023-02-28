Олег Романцев: «Были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья. Я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. Сыграешь хорошо – сам налью»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Валерий Карпин Веллитон Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Олег Романцев рассказал, что некоторые игроки «Спартака» приезжали на тренировки с похмелья. 

– Вспоминая Веллитона в «Спартаке», Валерий Карпин заметил, что это был бомбардир от Бога, который тренировался вполноги, и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

– Прав на все сто процентов. Задача тренера – дать результат.

У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам налью». И такие играли – кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду – дело семейное, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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18 комментариев

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Ильдар Фарукшин
У Романцева все ОРЛЫ становились ручными😊
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Александр Кудрявцев
Ответ T622222
Олег Иванович и Юрий Палыч наше все и можно смело фильм снимать про их жизнь! Супер мужики
Согласен 🙏🙏🙏
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Алексей Магоев
Задача для тренера, есть условный Баженов, пашущий на тренировке, и нифига не забивающий, есть Веллитон, забивающий на режим и тренировки, с парой десятков голов за сезон. Всё таки за результат
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Владимир Молявин
Хороший человек и тренер - Олег Иванович Романцев!!!
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maximilian_15
Но от стакана потом отказывались
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Олег Иваныч добру пропадать не давал
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Kit244098
Юран скорее всего. Он же уже великим приезжал. Аж два раза. И догулялся во второй приезд до пинка под зад после закрытия трансферного окна. Возможно, что и Вася Баранов. Ну и бессмертный Илюша Цимбаларь. Больше вроде любителей поддать не было. Хотя, пути господни неисповедимы.
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Ветеран Агроном
Так и споили, ски, Иваныча своей выдающейся игрой с похмелья...
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An Kr
Алкашня
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-2
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Самый адовый Крикун
А на следующий день все увидели дриблинг Горлуковича.
+6
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Добрый Ретроград
Джордж Бест, Пол Гаскойн и Джейми Варди одобряют.
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Ебздрогыч
Если бы у Романцева играл Семак: он, случалось, приезжал в Тарасовку невыспавшимся после молебна. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам сельдерея дам».
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Ильдар Фарукшин
Мост уже по Европе в то время гонял.
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atomio
"а если забьешь гол - выпью вместе с тобой"
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T622222
Олег Иванович и Юрий Палыч наше все и можно смело фильм снимать про их жизнь! Супер мужики
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Владислав Бондарчук
Так в основе закрепился Данишевский
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Valentin Kompaneytsev
У Романцева была своя мотивация.
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igls54
Тренерище, рыбак, да еще и орнитолог к тому же :)
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kin
Это наверное Мостовой, когда ночевал у Шалимова))
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