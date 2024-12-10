Ромеро выбыл на 6 недель из-за мышечной травмы. Защитник «Тоттенхэма» сыграл 15 минут, вернувшись после повреждения пальцев ног
Кристиан Ромеро выбыл на шесть недель из-за мышечной травмы.
Защитник «Тоттенхэма» получил повреждение в матче 15-го тура АПЛ против «Челси» (3:4). По информации журналиста Гастона Эдула, Ромеро пропустит около полутора месяцев.
Отметим, что игра против «Челси» стала для 26-летнего аргентинца первой после восстановления от повреждения пальцев ног. По этой причине он пропустил пять матчей.
В этом сезоне на счету Ромеро 14 игр за клуб во всех турнирах и один гол.
«Тоттенхэм» разгромил «Сити», а потом выпал из топ-10. Постекоглу тонет в травмах и ссорах с фанатами
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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