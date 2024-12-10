Паллистер о мигренях: «У меня их было 3-4 в год. Это влияло на зрение и речь, сильно болела голова – так продолжалось часами. Когда я перестал играть, они исчезли»

Гари Паллистер рассказал о проблемах в карьере из-за мигреней.

Из-за них защитник иногда не мог тренироваться. С 17 лет он периодически испытывал покалывание в руках и головные боли, которые затуманивали зрение.

«В год у меня случалось, наверное, три-четыре мигрени, и они были довольно изнурительными: зрение, речь, покалывание и сильные головные боли.

Так продолжалось часами. В конце концов меня рвало, что становилось началом избавления от боли. На следующий день я был абсолютно вымотан. Два дня ты был вне игры – боль, недомогание, ужасное самочувствие.

Я был центральным защитником, часто играл головой. Я задавался вопросом, не является ли это причиной?

Только когда я перестал играть в футбол, мигрени вроде бы исчезли», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед » Гари Паллистер .

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